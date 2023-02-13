Мобілізація в Україні стала ще активнішою: військовий пояснив причини

Темпи мобілізації, які є зараз, очевидно вищі за ті, що були пів року тому

В Україні було продовжено дію загальної мобілізації й зараз її темпи стрімко зростають. На це є одразу кілька об’єктивних причин, пов’язаних із непростою ситуацією на фронті.

Насамперед необхідні люди для управління новою технікою, яка приходить від західних партнерів, а також є необхідність замінювати втрати серед наших захисників. Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин.

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до техніки, що приходить, нам потрібні високонавчені, мотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби та для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена", – сказав Ганущин.

Він також додав, що Україна змушена залучати своїх громадян до мобілізації, оскільки противник постійно перекидає на фронт велику кількість живої сили.

"Закон про мобілізацію під час війни має працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Боже, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони очевидно вищі, аніж були пів року тому, але вони пов’язані з тим, що путін довів до величезних цифр плани з мобілізації з того боку", — підсумував капітан.

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