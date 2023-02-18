"Своїх дівчаток ображати не дам": на фронті загинув бойовий медик-доброволець

Чоловік мав всі шанси не йти на війну, проте став на захист держави, аби вибороти світле майбутнє для своїх донечок

Щоденно Україна втрачає у боях з агресором найкращих своїх синів. Сьогодні стало відомо про трагічну загибель бойового медика Павла Муравйова, який віддав своє життя за світле майбутнє нашої Батьківщини.

Сумною звісткою поділилися на сторінці "АрселорМіттал Кривий Ріг" у соцмережі. Найкращий у своїй професії, надійний друг, турботливий батько і досвідчений колега – таким згадують колеги українського воїна. За життя він працював на ливарно-механічному заводі, де обіймав посаду обрубувача у ФСЛЦ.

За словами близьких друзів, Павло мав всі шанси уникнути фронту, але все ж прийняв мужнє рішення стати на захист Батьківщини від російського окупанта зі словами "Я своїх дівчаток і свою країну ображати не дам!"

"Людина-вогник, який завжди, навіть попри важку зміну, всіх зустрічав усмішкою. Він і допоможе, і порадить, і підтримає. Павло любив свою роботу і був асом на своїй ділянці", – розповів про свого працівника заступник начальника цеху з виробництва Дмитро Демков.

Наразі у скорботі за Героєм його родина: дружина та донечки.

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять і слава Герою!

Нагадаємо, що кривава війна забрала життя молодого, проте відважного бійця Національної гвардії Андрія Чернікова. 24-річний хлопець ще за життя був нагороджений за службу державі та участь у бойових діях орденом та медаллю.