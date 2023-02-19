Окупанти вдарили по мирних людях на Херсонщині: загинула ціла родина

Внаслідок атаки постраждали 8 осіб, троє з яких — діти

Російські окупанти вкотре накрили масованим артилерійським вогнем Херсонську область. Цього разу під ударом опинилося село Бургунка Бериславського району. В результаті загинули троє людей і постраждали двоє дорослих та троє дітей.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

Так, під час обстрілу один із ворожих снарядів потрапив у двір місцевих мешканців. На той момент у будинку перебувала сім’я із семи осіб — п’ятеро дорослих та двоє дітей.

Село Бурганка на карті

Внаслідок пригоди мати, батько та дядько загинули на місці. Поранення отримали чотири особи – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Крім того, в цьому селі через обстріл з боку російських загарбників було поранено 8-річного хлопчика. На цей момент він перебуває у стабільному стані, за яким постійно спостерігають медики.

Загалом внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали 8 осіб, троє з яких – діти. Усіх поранених було доставлено до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку лютого 2023 року російські загарбники завдали ракетних ударів по Херсону. На місці "прильоту" почалася масштабна пожежа. Пізніше рятувальники опублікували у мережі фотографії з місця події.