Зеленський може взяти участь у найближчому саміті G7. Він пройде у символічному місті

У Японії вивчають можливість організувати захід за участі українського лідера

Президент України Володимир Зеленський може стати одним із запрошених учасників прийдешнього саміту G7, як це вже відбувалося у грудні 2022-го. Офлайн-захід запланований на середину травня, однак перша онлайн-зустріч має відбутися вже 24 лютого.

Інформацію про це повідомляє японське видання NHK. Як стало відомо журналістам, наразі японський уряд працює над тим, аби організувати можливість безпечного перебування Зеленського під час проведення саміту.

Слід зазначити, що політична зустріч має відбутися у вельми символічному місті — Хіросімі, яке є одним із символів ядерного терору. На фоні регулярних російських погроз щодо застосування ядерної зброї це виглядає вельми промовисто.

Додамо, що на саміт G7 можуть також запросити очільників урядів Індії — Нарендра Моді та Австралії — Ентоні Альбанезе. Вони, ймовірно, долучаться до Чотиристороннього діалогу з безпеки.

Офлайн-зустріч світових лідерів має відбутися у травні — із 19 до 21 число. Цілком імовірно, що під час віртуальної зустрічі 24 лютого Зеленському можуть офіційно запропонувати долучитися до заходу наприкінці весни особисто.

Нагадаємо, що до країн Великої сімки належать США, Японія, Німеччина, Канада, Велика Британія, Італія та Франція. Не виключено, що прийдешня зустріч буде пов'язана із питаннями енергетики, зокрема цінами на нафту і газ.

"Телеграф" уже розповідав, що під час літнього саміту G7 світові лідери не втрималися від їдких жартів про російського диктатора володимира путіна. У кремлі вельми оперативно відреагували, назвавши це "огидним видовищем". Утім принаймні Україна лишилася задоволеною проведеним заходом.