"Перечекати" не вдасться: у США розповіли, до чого призведе затягування росією війни в Україні

Захід продовжить підтримувати Україну

Російському диктатору володимиру путіну не варто розраховувати на те, що він зможе послабити Захід у його підтримці України.

Про це розповіла віцепрезидентка США Камала Харріс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 18 лютого.

"Якщо путін думає, що може нас перечекати, він сильно помилився. Час не на його боці", — сказала вона.

За її словами, Україна разом із партнерами будуть змушені пройти через велику кількість випробувань, проте вона впевнена, що їм це вдасться.

Харріс також наголосила, що війна в Україні має глобальні наслідки, а коли одна країна порушує територіальну цілісність та суверенітет іншої країни та при цьому залишається непокараною, то жодна нація у світі не зможе відчувати себе у безпеці.

"США й надалі підтримуватимуть Україну і це робитимуть так довго, скільки потрібно", — сказала вона.

Крім того, віцепрезидентка США висловила стурбованість тим, що Іран та КНДР продовжують постачати зброю росії, а також тим, що Китай зближується з кремлем.

Як повідомлялося раніше, на Мюнхенській конференції також виступив глава МЗС Китаю Ван І. З його виступу стало зрозуміло, що Пекін продовжує підтримувати кремль, хоча неофіційно попередив путіна про неможливість використання будь-якої ядерної зброї.