Росіяни завдали удару по Харкову, у місті вибухи: що відомо, фото та відео

Внаслідок російської атаки є постраждалі

Російські окупанти вкотре атакують мирні міста України. Цього разу під ударом опинився Харків. Місцеві жителі чули серію вибухів. "Телеграф" розповідає перші подробиці події.

Так, сьогодні, 22 лютого, під час масштабної повітряної тривоги в Україні, загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Б’ють по Харкову. У місті прогриміли вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні", — написав мер.

Також інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — зауважив він.

Водночас у місцевих пабліках у соцмережах почала з’являтися перша інформація про "прильоти" у місті.

Наголошується, що місцеві мешканці чули дуже гучні звуки вибухів у місті. За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, російські окупанти завдали по Харкову ударів ракетами С-300.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, "прильоти" було зафіксовано у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів опинилися об’єкти інфраструктури. На цей час відомо про двох постраждалих. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Ігор Терехов також підтверджує, що чотири удари припали по Київському району міста. Щодо жертв та руйнувань — інформація поки що уточнюється.

Станом на 10:58 у місті був відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 10 лютого загарбники завдали масований удар по українських містах. Один із прильотів був зафіксований у Харкові.