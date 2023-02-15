Хуліган налякав Харків салютом для дівчини на 14 лютого - тепер йому загрожує термін

Романтик у Харкові вирішив запустити салют, щоб вразити дівчину

У Харкові затримали чоловіка, який запустив феєрверк у дворі житлового будинку. Зазначимо, що у місті заборонені салюти, також зовсім нещодавно був приліт російської ракети, тож звуки вибухів від феєрверків викликали відповідну реакцію — місцеві подзвонили у поліцію. Подія сталася 14 лютого близько 20-ї вечора.

На місце негайно прибула патрульна поліція, повідомляється на фейсбук-сторінці харківських патрульних. Правоохоронці виявили у дворі 23-річного чоловіка, поруч із яким лежали залишки феєрверків. В розмові з поліцейськими він зізнався, що запустив салют, аби вразити дівчину. У підсумку, в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Суд може призначити чоловіку покарання у вигляді 5 років за ґратами.

До слова, очевидці навіть зафіксували порушення на камеру. Відео потім поширили у місцевих телеграм-каналах. Дівчата на другому відео говорять, що вони не абияк перелякалися. На відео присутня нецензурна лексика:

Нагадаємо, торік подібна ситуація сталася у Вінниці, де хулігани налякали людей феєрверками й тепер можуть отримати пристойний строк. А от на росії використання салюту закінчилося пожежею у багатоповерхівці.