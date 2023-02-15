Хулиган напугал Харьков салютом для девушки на 14 февраля – теперь ему грозит срок

Романтик в Харькове решил запустить салют, чтобы поразить девушку

В Харькове задержан мужчина, запустивший фейерверк во дворе жилого дома. Отметим, что в городе запрещены салюты, также совсем недавно был прилет российской ракеты, и звуки взрывов от фейерверков вызвали ответную реакцию — местные позвонили в полицию. Событие произошло 14 февраля около 20 вечера.

На место немедленно прибыли патрульная полиция, сообщается на Facebook-странице харьковских патрульных. Правоохранители обнаружили во дворе 23-летнего мужчину, рядом с которым лежали остатки фейерверков. В разговоре с полицейскими он признался, что запустил салют, чтобы поразить девушку. В итоге, полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства. Суд может назначить мужчине наказание в виде 5 лет за решеткой.

К слову, очевидцы даже зафиксировали нарушение на камеры. Видео затем было распространено в местных Telegram-каналах. Девушки на втором видео говорят, что они испугались. На видео присутствует нецензурная лексика:

Напомним, в прошлом году подобная ситуация произошла в Виннице, где хулиганы испугали людей фейерверками и теперь могут получить солидный срок. А вот на россии использование салюта закончилось пожаром в многоэтажке.