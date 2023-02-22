Багаття з танків рф: ЗСУ відбили атаку окупантів на Луганщині і показали ефектні відео

Росіяни намагалися здійснити прорив силами роти танків і роти піхоти, але вже незабаром пошкодували про це

У Луганській області на Кремінському напрямку, де точаться важкі бої, російські окупанти спробували здійснити прорив, але українські військові влаштували їм "вогнянуу" зустріч, яка стала для загарбників останньою.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації, публікуючи відповідні відео знищення ворожої техніки на полі бою.

"На Кремінському напрямку росіяни намагалися зробити прорив силами в одну роту танків і роту піхоти. Вийшло з того гарне багаття з ворожих танків "на мільйон"", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих роликах українські військові показали, як вони майстерно спалюють військову техніку росіян. Чарівні кадри бездоганної роботи наших захисників показано як зблизька, так і з висоти.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у лютому 2023 року російські окупанти розпочали великий наступ у Луганській області. Станом на 22 лютого, ворог продовжує атакувати біля Кремінної та на північний захід від Сватового. Тим часом наші захисники провели біля Кремінної обмежену контратаку.