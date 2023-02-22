ЗСУ контратакували на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує обстріл лінії фронту та прифронтової зони

Дедалі більше російських окупантів гинуть в Україні, але й не думають зупиняти наступ. Ворог продовжує атакувати на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

За даними Інституту вивчення війни, українські військові провели біля Кремінної обмежену контратаку. У районі Бахмуту ситуація складна. Ворог продовжує нарощувати тактичні успіхи. У районі Авдіївки не припиняються атаки. На півдні російські війська зміцнюються у тилу на окупованій території.

За даними Генштабу, атаки були відбиті в Луганській області в районі Куземівки та Діброви, а в Донецькій — на околицях Федорівки, Ягідного, Берхівки, Бахмута, Курдюмівки. Наступ ворог продовжує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські окупанти продовжували атакувати біля Кремінної та на північний захід від Сватового в Харківській області. Російські джерела заявляють про просування в Серебрянському лісництві (на південний захід від Кремінної). Також є дані про українську контратаку на цьому напрямку, а також біля Гряниківки (на північний захід від Сватового).

Карта боїв у Харківській та Луганській області

У районі Бахмута росіяни продовжують просуватися — є відео, що ворогові вдалося перерізати дорогу на Слов’янськ на північний захід від Бахмута. Воно тижневої давності. Як зазначають аналітики, те, що за тиждень українські війська не відступили, говорить про те, що життєвоважливість траси перебільшена. Ворог також просунувся на північний схід від Бахмута в районі Берестова та на південному заході Бахмута в районі Маріупольського цвинтаря. Велика кількість заяв про просування у північному Бахмуті та мала про операції на заході на трасі на Костянтинівку, на думку ISW, може свідчити про відмову від спроб оточити Бахмут і натомість зосередилися на бойових діях та атаках на Бахмут із півночі. Аналітики DeepState повідомляють, що ворог посилив тиск на східну частину міста та має частковий успіх.

Ворог продовжує наступ у районі Авдіївки. Українські сили могли повернути позиції в районі Веселого, провівши контратаку на північ від Авдіївки. У Мар’їнці тривають бої. Ворог міг просунутися в районі Новомихайлівки. У DeepState повідомляють, що ворог переніс основний удар у район Новобахмутівки. Раніше захопивши Водяне, окупанти намагаються вийти до Первомайського. Бої також тривають у районі Павлівки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог зміцнюється у тилових районах на півдні України. Кількість вагнерівців, мобілізованих та батальйонів вихідців із Кавказу збільшилась у Запорізькій області. Перекидання таких сил, на думку ISW, свідчить про втрату пріоритетності нових територіальних завоювань у Запорізькій області.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Окупанти продовжили обстрілювати міста у прифронтовій зоні. Напередодні ворог обстріляв із "Градів" Херсон, вбивши людей на зупинці.