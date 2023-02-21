"Подарунки до 8 березня": в російські аеропорти прибувають сотні гробів з тілами окупантів (відео)

Кількість загиблих окупантів росте з кожним днем, однак у Москві і не думають зупинятися

Російська армія несе настільки серйозні втрати на українському Донбасі, що всіх загиблих не встигають вчасно забирати і відправляти на поховання додому. Однак частині окупантів із Новосибірська "пощастило" — труни із їхніми тілами днями повернулися у рідне місто. У мережі вже іронізують, що рідні солдатів, які віддали свої життя за примхи диктатора путіна, отримали своєрідне вітання до Міжнародного жіночого дня, що святкується 8 березня.

Відео із десятками трун із новосибірського аеропорту Толмачово поширили у Telegram-каналі NEXTA Live. Як зазначають адміністратори ресурсу, запис зробили працівники аеропорту, розмістивши його у місцевих пабліках. Згодом відео поширилося мережею далі, викликаючи величезний резонанс.

Це і не дивно, адже тільки одним рейсом до Новосибірська прибуло щонайменше сотня трун.

Новосибірськ знаходиться дуже далеко від України, однак свою смерть жителі цього міста знайшли саме на Донбасі

Як свідчать надписи на свідоцтвах про смерть, частина окупантів загинула під Бахмутом (російська пропаганда називає місто на старий лад — Артемівськ; історичну назву Бахмут населеному пункту повернули в рамках декомунізації у 2016 році).

Так підписали відео адміністратори NEXTA Live

"Новосибірськ, аеропорт Толмачово. Близько сотні трун. Мобілізовані повернулися із України. І це тільки одна область! "Спецоперація йде за планом", — пише український журналіст і блогер Денис Казанський, реагуючи на опубліковане відео.

Не забарилися коментарі і від інших користувачів мережі. Зважаючи на тривалість війни і кількість збитків, які завдала Україні росія, не дивно, що більшість наших співгромадян вельми жорстко коментують цю ситуацію.

Зазначимо, що, за даними Генштабу, станом на ранок 21 лютого загальна кількість безповоротних втрат російської армії перевищила позначку у 144 тисячі осіб.

Варто нагадати, що воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко загалом прогнозував, що лютий 2023-го стане одним із рекордних місяців щодо втрат серед російських військових.

"Телеграф" також розповідав, у чому може полягати така катастрофічна кількість загиблих окупантів на Донецькому та Луганському напрямку за останній час. Свій погляд на ситуацію висловив експерт Defense Express Іван Киричевський.