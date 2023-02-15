Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко дав прогноз про втрати росіян у лютому

Втрати РОВ (російських окупаційних військ) демонструють стабільне зростання зі впевненою передумовою до рекорду у лютому.

Думаю буде цікавим, якщо ви, дорогі читачі, зробите свій прогноз: скільки втрат РОВ буде в лютому 2023 року?

Крім прогнозу є ще момент…

Річ у тім, що я не міг не звернути увагу на те, як зі збільшенням втрат РОВ зменшується кількість знищених ББМ (бойових броньованих машин). Я вже неодноразово проводив паралель між забезпеченням підрозділів середньо та легкоброньованою технікою та втратами під час наступальних дій.

Наприклад, якщо за березень 2022 року РОВ втрати трохи більше ніж 3 900 осіб, а ББМ майже 900, то за січень 2023 р. втрати становили понад 21 700, а ББМ — менш як 300 одиниць.

Зараз ми можемо спостерігати не лише зростання втрат РОВ, а й зменшення втрат ББМ, дефіцит яких залишається гострою проблемою окупантів, яка не вирішується.

Виходячи з усього вищевикладеного, припустимо, що в лютому 2023 року РОВ втратять від 22 до понад 24 тис. особового складу, при втратах ББМ близько 250 одиниць.

При цьому не виключаю, що в березні втрати РОВ однозначно перевищать 24 тис. осіб, при втраті ББМ — 10-15% від лютневого показника.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.