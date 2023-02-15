Лютий може стати рекордним по втратам росіян - Олександр Коваленко
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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко дав прогноз про втрати росіян у лютому
Втрати РОВ (російських окупаційних військ) демонструють стабільне зростання зі впевненою передумовою до рекорду у лютому.
Думаю буде цікавим, якщо ви, дорогі читачі, зробите свій прогноз: скільки втрат РОВ буде в лютому 2023 року?
Крім прогнозу є ще момент…
Річ у тім, що я не міг не звернути увагу на те, як зі збільшенням втрат РОВ зменшується кількість знищених ББМ (бойових броньованих машин). Я вже неодноразово проводив паралель між забезпеченням підрозділів середньо та легкоброньованою технікою та втратами під час наступальних дій.
Наприклад, якщо за березень 2022 року РОВ втрати трохи більше ніж 3 900 осіб, а ББМ майже 900, то за січень 2023 р. втрати становили понад 21 700, а ББМ — менш як 300 одиниць.
Зараз ми можемо спостерігати не лише зростання втрат РОВ, а й зменшення втрат ББМ, дефіцит яких залишається гострою проблемою окупантів, яка не вирішується.
Виходячи з усього вищевикладеного, припустимо, що в лютому 2023 року РОВ втратять від 22 до понад 24 тис. особового складу, при втратах ББМ близько 250 одиниць.
При цьому не виключаю, що в березні втрати РОВ однозначно перевищать 24 тис. осіб, при втраті ББМ — 10-15% від лютневого показника.
Джерело: пост Коваленка в Telegram.
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