Не змогли скористатися перевагою: експерт назвав причину катастрофічних втрат окупантів

За минулий рік армія агресора отримала 20 нових бойових літаків, до 100 танків та деяку кількість БМП-3

Величезні втрати російського ворога в розв’язаній ним же війні проти України викликані нездатністю збройних сил цієї країни скористатися своєю технічною перевагою на початку агресії.

Таку думку висловив експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

І цьому не допомагає навіть те, що на підприємствах російського військово-промислового комплексу росії все ще триває виробництво нової техніки, хоча воно і обмежене. Так, протягом минулого року "росіяни змогли записати собі в актив близько 20 бойових літаків, до 100 модернізованих танків та деяку кількість новозбудованих бойових машин піхоти — БМП-3 ".

Киричевський зазначив, що, за оцінками західних експертів, у місцях зберігання у росіян зараз перебуває у кращому разі 5 тисяч боєздатних танків, а не 10 тисяч, як вони стверджують. Водночас бронемашин та артилерії у ворога – 30% від довоєнного потенціалу.

За словами експерта, армія росії намагається воювати на розконсервованій техніці, "але, на щастя, у них це виходить не дуже".

"Якщо дивитися на цифри, вони буквально величезні: за весь час війни російська армія зняла зі зберігання мінімум 6 тисяч танків, мінімум 5 тисяч бронемашин і 4 тисячі одиниць гармат. При грамотному використанні це могло б нас задавити числом. Але вони технічною перевагою скористатися не змогли, і тому несуть такі катастрофічні втрати, за якими виходить, що за такого темпу витрачання ресурсів кремль ще зможе воювати мінімум рік, але потім він зітреться нанівець у буквальному розумінні, тому що техніки на базах зберігання не залишиться”, – зазначив Киричевський.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ вважають, що ворог зараз намагається наступати, але зазнає величезних втрат. При тому, що говорити про якісь серйозні територіальні "придбання" окупантам не доводиться.