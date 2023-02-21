Росіяни вдарили по Херсону "Градами": влучило у зупинку та багатоповерхівку, багато загиблих та поранених (оновлено)

У мережі повідомляють про велику кількість постраждалих

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. За інформацією в мережі, внаслідок атаки є постраждалі. "Телеграф" розповість про перші подробиці події.

Так сьогодні, 21 лютого, місцеві жителі Херсона почули звуки вибухів. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що місто під обстрілом.

"Херсон під обстрілом. Ймовірно, Град. Близько 20 вибухів. Знаходьтеся в укриттях чи безпечних місцях", — написав він.

Тим часом у місцевих пабликах передають, що окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту та будинку. Внаслідок події почалася сильна пожежа.

Також у мережі повідомляють про велику кількість постраждалих.

В іншому популярному українському паблику в Telegram інформують про попадання у житлову багатоповерхівку у Херсоні.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу ця інформація ще не підтверджена місцевою владою.

Оновлено: Як повідомив "Суспільному" пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук, відомо щонайменше шістьох загиблих внаслідок обстрілу.

"Поки що інформація уточнюється. Локація на якій ми знаходимося не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу "Град" вдарила і по інших районах нашого міста", — зазначив Плетенчук.

У ОК "Південь" водночас інформують, що ворог вдарив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячого садка, лікарні, приватних гаражів та автомобілів.

"Кілька будинків отримали суттєві пошкодження, у багатоквартирних – внаслідок прямого влучення палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок та зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у своїх будинках та на робочих місцях мирні жителі Херсона отримували поранення та вмирали", — йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Південь" заявляють, що внаслідок російської атаки на місто постраждали 12 людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2023 року російські загарбники обстріляли пологовий будинок у місті Херсон. У мережі було опубліковано відео з місця події.