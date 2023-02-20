Обстріли тривають навіть уночі: окупанти вдарили по Херсону забороненими запальними снарядами (відео)

Подібні боєприпаси не можна застосовувати за всіма нормами міжнародного гуманітарного права

Російський ворог продовжує завдавати ударів по багатостраждальному Херсону, при цьому вогонь ведеться не лише вдень, а й у нічний час.

Так, в ніч на понеділок, 20 лютого, по місту було завдано удару забороненими боєприпасами.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Один із них публікує відео прильоту із застереженням про те, що передмістя під обстрілом, тому місцевим жителям слід бути дуже обережними.

Потім з’явилися ще кілька відео обстрілів, які спочатку навіть здаються "красивими" та вражаючими, але при згадці, що це смертельні боєприпаси, то – страшними і жахливими.

Такі самі "салюти" з’явилися вночі і над райцентром області Білозеркою.

"Рашисти обстріляли Білозерку запальними снарядами. Це не фосфор, а терміт, не менш небезпечна річ, також заборонена за нормами гуманітарного права", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку лютого 2023 року російські загарбники завдали ракетних ударів по Херсону. На місці "прильоту" почалася масштабна пожежа. Пізніше рятувальники опублікували у мережі фотографії з місця події.