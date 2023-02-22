Кореспондента "Телеграфу" нагородили за допомогу у здійсненні державної охорони України (фото)

Старання Доброносова під час війни не залишилися непоміченими

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов удостоївся нагороди від Управління державної охорони України за свої заслуги, — йому вручили пам’ятний знак "За честь та славу" ІІІ ступеня.

Посвідчення до заохочувальної нагороди підписав керівник УДОУ Сергій Рудь, та її вручення відбулося у лютому 2023 року.

У більшості випадків пам’ятного знака "За честь та славу" удостоюються військові та ветерани Управління держохорони, однак їм нагороджують й інших громадян за значну допомогу та сприяння у справі здійснення державної охорони України.

"Мені дуже приємно, і я щиро вдячний за те, що бачите мою працю. Отже все правильно робимо", — коментує своє нагородження Доброносов.

Так виглядає сам пам’ятний знак

Варто зауважити, що Ян Доброносов з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну активно висвітлює злочини окупантів проти України та наслідки агресії військових рф.

Багато разів Ян Доброносов виїжджав на місця обстрілів, робив репортажі із зон бойових дій та місць, де під час окупації базувалися російські військові, спілкувався з українськими захисниками та бійцями Сил спецоперацій України, — разом ми висвітлювали все це на сторінках "Телеграфу".

Ось кілька найвідоміших фото Яна з останніх:

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