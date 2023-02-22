Корреспондента "Телеграфа" наградили за помощь в осуществлении госохраны Украины (фото)

Старания Доброносова во время войны не остались незамеченными

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов удостоился награды от Управления государственной охраны Украины за свои заслуги, — ему вручили памятный знак "За честь и славу" III степени.

Удостоверение к поощрительной награде подписал руководитель УГОУ Сергей Рудь, и ее вручение состоялось в феврале 2023 года.

В большинстве случаев памятного знака "За честь и славу" удостаиваются военные и ветераны Управления госохраны, однако им награждают и других граждан за значительную помощь и содействие в деле осуществления государственной охраны Украины.

"Мне очень приятно, и я искренне благодарен за то, что видите мой труд. Значит все правильно делаем", — комментирует свое награждение Доброносов.

Так выглядит сам памятный знак

Стоит заметить, что Ян Доброносов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину активно освещает преступления оккупантов против Украины и последствия агрессии военных рф.

Несчетное множество раз Ян Доброносов выезжал на места обстрелов, делал репортажи из зон боевых действий и мест, где во время оккупации базировались российские военные, общался с украинскими защитниками и бойцами Сил спецопераций Украины, — вместе мы освещали все это на страницах "Телеграфа".

Вот несколько самых известных фото Яна из последних:

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