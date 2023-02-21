Ідуть запеклі бої на сході: свіжі карти війни в Україні

Окупанти посилюють обстріли

Українські військові продовжують боротися, поки росіяни готуються заявляти про уявні успіхи в Бахмуті. Наступ триває як у районі цього міста на Донеччині, так і на околицях Авдіївки та на заході області.

Ворог також атакує і лінією Сватове — Кремінна, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Ворог намагається прорватися на п’яти основних напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ це Куп’янське, Лиманське, Бахмутське, Авдіївське та Шахтарське спрямування. Ворожі атаки були відбиті на Харківщині — Гряниківка та Масютівка, Луганській — Білогорівка, Донецькій — Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка.

Карта боїв в Україні

Схід України

Заяви про те, що росіяни перетнули кордон Харківської області з боку росії, можуть бути помилковими, проте аналітики ISW вказували на ризик рейдів із прилеглих областей росії як спосіб змусити Україну розгорнути підрозділи на цих напрямках і розосередити сили. У районі Куп’янська на північний захід від Сватового ворог продовжує наступ. Атаки ворога відбиваються трохи більше ніж 50 км від Сватового, проте ворог поширює чутки про успішність операцій. Аналітики DeepState зазначають, що атаки на цій ділянці марні.

У районі Кремінної продовжується наступ росіян. Окупанти досягли незначного поступу в районі Торського. Проте атаки ворога з боку Площанки та Кремінної успіху не мають.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

У районі Бахмута ворогові вдається досягати тактичних успіхів, попри героїчну оборону українських військових. З’явилися кадри, як росіяни знімають український прапор у Парасковіївці. Ворогу вдається просуватися на східній та північно-східній околиці Бахмута. У місті продовжуються бої. Окупанти посилюють тиск на Берхівку та Ягідне. Ворог посилив мінометний вогонь.

Біля Авдіївки російські війська продовжують наступальні події. Деталей від Генштабу немає, але росіяни заявляють про складну та позиційну ситуацію. DeepState також не має новин з Авдіївки. Повідомляється про бої в центрі та західній частині Мар’їнки. Ворог продовжує атакувати на заході на Донеччині. Окупанти могли досягти населених пунктів на околиці Вугледару з півдня.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни заявляють про обмежену наземну атаку в Запорізькій області, але підтвердження цьому немає. Ворог накопичує сили в районі Оріхова і, ймовірно, готується перекинути туди ще війська, — повідомляє українське джерело, але ISW не спостерігає в цьому районі концентрації сил ворога.

Лінія фронту у Запорізькій області

Росіяни знижують активність у дельті Дніпра в районі Херсона, вони також намагаються встановити позиції, але повільніше. Українські військові продовжують бити по російських цілях на півдні.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

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