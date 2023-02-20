У ЄС вигадали, як допомогти Україні зі снарядами

У ЄС пояснили, звідки можна взяти снаряди для України

Українська армія терміново потребує боєприпасів для відбиття російської агресії, а тому Європі не варто чекати доки вони будуть зроблені, щоб потім їх передати ЗСУ.

Про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що вже зараз очевидно, що європейським країнам варто наростити виробництво боєприпасів, щоб виробляти їх більше та швидше.

При цьому він додав, що найближчими тижнями найкращим шляхом підтримки України боєприпасами є передача їх із запасів, які вже сформовані в європейських арміях.

"Ми не повинні чекати, поки їх виготовлять. Ми маємо використовувати те, що вже зроблено і зберігається на складах і буде зроблено найближчими днями", — зазначив Боррель і додав, що їх має бути передано стільки, скільки буде можливо.

Він зазначив, що хоч це питання й обговорювалося на засіданні у понеділок, проте його варто порушити не на зустрічі глав МЗС, а на зустрічі глав Міноборони.

"Ми подаємо конкретні пропозиції міністрам оборони на наступному засіданні Ради ЄС 7-8 березня", — сказав чиновник.

Як повідомлялося раніше, директор "Defense Express" Сергій Згурець розповів, що ЗСУ відчувають нестачу снарядів і зазначив, що у ворога запаси снарядів у рази більші, ніж у нас.