В ЕС придумали, как помочь Украине со снарядами

В ЕС объяснили, откуда можно взять снаряды для Украины

Украинская армия срочно нуждается в боеприпасах для отражения российской агрессии, а потому Европе не стоит ждать пока они будут произведены, чтобы потом их передать ВСУ.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что уже сейчас очевидно, что европейским странам стоит нарастить производство боеприпасов, чтобы производить их больше и быстрее.

При этом он добавил, что в ближайшие недели лучшим путем поддержки Украины боеприпасами является передача их из запасов, которые уже сформированы в европейских армиях.

"Мы не должны ждать, пока их изготовят. Мы должны использовать то, что уже сделано и хранится на складах и будет сделано в ближайшие дни", — отметил Боррель и добавил, что их должно быть передано столько, сколько будет возможно.

Он отметил, что хоть этот вопрос и обсуждался на заседании в понедельник, однако его стоит поднять не на встрече глав МИД, а на встрече глав Минобороны.

"Мы представим конкретные предложения министрам обороны на следующем заседании Совета ЕС 7-8 марта", — сказал чиновник.

Как сообщалось ранее, директор "Defense Express" Сергей Згурец рассказал, что ВСУ испытывают нехватку снарядов и отметил, что у врага запасы снарядов в разы больше, чем у нас.