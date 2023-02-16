ВСУ остро не хватает боеприпасов: как решают эту проблему в Украине и НАТО

Хватит ли снарядов — неизвестно, ведь точные цифры потребностей фронта и производства не разглашаются из соображений безопасности

Снаряды для войны в Украине производят многие заводы, в том числе и за границей. Из-за интенсивных боев Украина остро испытвает "голод" боеприпасов.

По оценкам, опубликованным Financial Times, чтобы закрыть суточную потребность Украины в 5000 снарядов, например, Норвегии нужно производить боеприпасы год. Также важно, что иностранное вооружение, под которое могут производить боеприпасы в странах НАТО — это менее трети от количества используемого Украиной оружия, рассказывает военный аналитик Алексей Гетьман.

Что делают в Украине, чтобы иметь нужные снаряды

"Укроборонпром" в 5-8 раз увеличил производство по некоторым направлениям, но детали — военная тайна. Известно, что производство работает по изготовлению бронетехники, морских и радарных систем, высокоточного вооружения, авиастроению и авиаремонту, боеприпасам. Благодаря этому, ситуацию с нехваткой артснарядов удалось улучшить, по сравнению с февралем прошлого года.

По данным "Укроборонпрома", совместно со страной НАТО также налажено производство 120 мм мин. Производственные мощности частично расположены в одном из европейских государств. Такой снаряд может разлетаться на осколки до 250 метров, способен разрушить инженерное сооружение и уничтожить легкобронированную технику. Дальность современного боеприпаса — более 8 км.

"120 мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков", — рассказали в ведомстве, отметим, что ранее было начато производство 82 мм мин за границей.

Чем помогают США — сколько и когда получим снарядов

Кроме имеющегося производства снарядов, две американские компании Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. получили контракты на боеприпасы для Украины. Контракт достался обеим фирмам из-за опасений в слишком быстром исчерпании запасов Украиной. Поставки снарядов должны начаться в марте — контракт на 522,2 млн долларов может обеспечить Украине от 150 тысяч боеприпасов калибром 155 мм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные обучаются использованию новейших образцов западного вооружения перед их поставками в Украину. Речь о системах ПВО Patriot и танках Leopard 2.