Нужны не только танки: эксперт объяснил, с чем у ВСУ до сих пор серьезные проблемы

Западные партнеры понимают потребности ВСУ и формируют пакеты военной помощи под них

ВСУ нуждаются в большом количестве любого оружия, но помимо танков нужны еще пушки и другая артиллерия, чтобы эффективно отвечать на вражеские обстрелы. Такое мнение выразил директор "Defense Express" Сергей Згурец, отметив, что у врага запасы снарядов в разы больше, чем у нас.

В эфире проекта шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия" Сергей Згурец объяснил, почему ВСУ нуждаются в большом количестве не только оружия, но и боеприпасов к нему. На сегодняшний день противник превосходит украинскую армию по количеству артиллерии.

Сергей Згурец отметил, что украинская армия на сегодняшний день выстреливает 90 тысяч снарядов в месяц или 3 тысячи снарядов в сутки. В то время как российские солдаты выпускают до 20 тысяч снарядов в сутки, а ранее показатель быль на уровне 60 тысяч выстрелов в день.

"В марте мы ожидаем, что этот показатель мощности огневого поражения [россиян] упадет до 10 тысяч выстрелов в сутки. А мы говорим, что у нас три [тысячи]. То есть, соотношение по огневой мощи остается 1:3, а если мы говорим про участки фронта, где Бахмут или Соледар, то там артиллерия врага работает мощнее, потому что они перебросили львиную долю пушек на узкий участок фронта", — подчеркнул директор "Defense Express".

Украина же пытается не только удерживать врага на конкретных направлениях, но и сдерживает всю линию фронта. В связи с этим, ВСУ нужны не только танки для наступательных операций, но и больше артиллерии вместе со снарядами. Сергей Згурец также добавил, что США могут начать поставки в Украину не только гаубиц М777, но и оружий предыдущего поколения — это поможет компенсировать отставание в артиллерии. Вторая составляющая помощи — это боеприпасы, производство которых сейчас также пытаются увеличить в США. Боеприпасы к советским гаубицам и пушкам тоже играют важную роль для украинской армии.

"Танки нам нужны для наступательных подразделений. И в эти же бригады нужна артиллерия, потому что в любом подразделении есть танковая составляющая, потом идут боевые машины пехоты (БМП) и артиллерийские дивизионы. Нам крайне необходимы все эти модули и это понимают американцы и европейцы, ведь мы получаем технику в том количестве, которое модульно соответствует наступательным подразделениям", — подытожил Сергей Згурец.

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