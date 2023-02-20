Рус

Війна — день 362: росіяни наступають на Донбасі та стягують авіацію до кордону України

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну тривають 362 дні Новина оновлена 20 лютого 2023, 00:00
Бої за Україну тривають 362 дні

Оперативно про головне 20 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 362 дні. Окупанти продовжують робити спроби безрезультатно наступати в Донецькій та Луганській областях, а також зміцнюють позиції в Запорізькій області. Натомість спостерігається також і стягування масивного авіаційного угрупування біля кордону України, що може говорити про підготовку до інтенсифікації повітряних боїв. Не виключається також, що окупанти завдадуть чергового ракетного удару до річниці вторгнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Новий прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров’я має бути демілітаризоване, а російські війська звідти необхідно вивести.

Про те, що відбувалося 17 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 359: ЗСУ стримують атаки окупантів, росіяни обстрілюють міста.

Інформація за 18 лютого доступна у зведенні: Війна — день 360: окупанти посилюють тиск на Луганщині та готують нові ракетні удари

З даними за 19 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 361: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі, але зазнають величезних втрат.

Теги:
#Україна #Росія #Війна