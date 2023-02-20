Війна — день 362: росіяни наступають на Донбасі та стягують авіацію до кордону України

Оперативно про головне 20 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 362 дні. Окупанти продовжують робити спроби безрезультатно наступати в Донецькій та Луганській областях, а також зміцнюють позиції в Запорізькій області. Натомість спостерігається також і стягування масивного авіаційного угрупування біля кордону України, що може говорити про підготовку до інтенсифікації повітряних боїв. Не виключається також, що окупанти завдадуть чергового ракетного удару до річниці вторгнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Новий прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров’я має бути демілітаризоване, а російські війська звідти необхідно вивести.

Про те, що відбувалося 17 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 359: ЗСУ стримують атаки окупантів, росіяни обстрілюють міста.

Інформація за 18 лютого доступна у зведенні: Війна — день 360: окупанти посилюють тиск на Луганщині та готують нові ракетні удари

З даними за 19 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 361: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі, але зазнають величезних втрат.