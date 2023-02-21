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Війна — день 363: окупанти намагаються наступати на Донбасі та посилюють обстріли

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 363 дні Новина оновлена 21 лютого 2023, 00:06
Бої за Україну тривають 363 дні

Оперативно про головне 21 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 363 дні. Окупанти вже перекинули більшість своїх боєздатних підрозділів у Донецьку та Луганську області, де проходить основна фаза нового наступу, однак у деяких місцях у них вже спостерігаються проблеми із підтриманням необхідного темпу. При цьому не виключається, що до 24 лютого росія може заявити про захоплення Бахмута, навіть якщо ця інформація не буде відповідати дійсності. В українському керівництві, своєю чергою, не виключають, що до річниці початку вторгнення може відбутися російський реванш.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформація за 18 лютого доступна у зведенні: Війна — день 360: окупанти посилюють тиск на Луганщині та готують нові ракетні удари

З даними за 19 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 361: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі, але зазнають величезних втрат.

Про те, що відбувалося 20 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 362: візит Байдена до Києва і наступ росіян на Донбасі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна