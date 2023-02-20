На Луганщині йде основна фаза наступу ворога: свіжі карти боїв в Україні
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Темп наступу ворога вдалося знизити на кількох напрямках
Російські війська вже могли перекинути більшість своїх боєздатних підрозділів на передові позиції у Луганській та Донецькій областях, а також у деяких частинах Запорізької області. На Луганщині йде основна фаза наступу і ворогові може не вистачати вільних резервів для збільшення інтенсивності наступу в лютому.
Російські збройні сили продовжують стикатися з проблемами під час відтворення бойових частин, особливо танкових частин, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Українські сили тим часом не встигають з перекиданням танків від союзників — йдеться лише про 50 до квітня із 320.
Ворожі війська наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Атаки ворога за добу, за даними Генштабу ЗСУ, відбито в районах Гряниківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Васюківки, Дубово-Василівки, Берхівки, Бахмута та Іванівського Донецької області.
Схід України
У російському джерелі заявляється, що росіяни перейшли держкордон до Харківської області. Ворог продовжує наступати на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Окупанти заявили про зміцнення українських позицій на захід та північний захід від Кремінної. За даними аналітиків DeepState, ворог атакував з боку Площанки та Кремінної без успіху, темп ворога йде на спад.
Ворог міг досягти успіху у північних передмістях Бахмута та на східних околицях міста. Ворог намагається посилити тиск на півдні від міста, але марно. Російські війська намагаються прорватися до Берхівки та Ягідного, але й тут вдалося збити темп наступу ворога. Тривають бої на Авдіївському напрямку в районі Красногорівки та у Мар’їнці. Ворог продовжує наступ у районі Вугледару.
Південь України
Ворожі джерела заявляють про активність росіян біля Новоданилівки Запорізької області. До Мелітополя прибули вагнерівці. Українська артилерія б’є по скупченнях ворога.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на заході побоюються, що росія може переламати перебіг боїв. Вважається, що оборона України скоро перейде у критичну фазу.