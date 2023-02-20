На Луганщині йде основна фаза наступу ворога: свіжі карти боїв в Україні

Темп наступу ворога вдалося знизити на кількох напрямках

Російські війська вже могли перекинути більшість своїх боєздатних підрозділів на передові позиції у Луганській та Донецькій областях, а також у деяких частинах Запорізької області. На Луганщині йде основна фаза наступу і ворогові може не вистачати вільних резервів для збільшення інтенсивності наступу в лютому.

Російські збройні сили продовжують стикатися з проблемами під час відтворення бойових частин, особливо танкових частин, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Українські сили тим часом не встигають з перекиданням танків від союзників — йдеться лише про 50 до квітня із 320.

Ворожі війська наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Атаки ворога за добу, за даними Генштабу ЗСУ, відбито в районах Гряниківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Васюківки, Дубово-Василівки, Берхівки, Бахмута та Іванівського Донецької області.

Карта боїв в Україні

Схід України

У російському джерелі заявляється, що росіяни перейшли держкордон до Харківської області. Ворог продовжує наступати на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Окупанти заявили про зміцнення українських позицій на захід та північний захід від Кремінної. За даними аналітиків DeepState, ворог атакував з боку Площанки та Кремінної без успіху, темп ворога йде на спад.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

Відомі дані про оборонні споруди та частини ворога

Ворог міг досягти успіху у північних передмістях Бахмута та на східних околицях міста. Ворог намагається посилити тиск на півдні від міста, але марно. Російські війська намагаються прорватися до Берхівки та Ягідного, але й тут вдалося збити темп наступу ворога. Тривають бої на Авдіївському напрямку в районі Красногорівки та у Мар’їнці. Ворог продовжує наступ у районі Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворожі джерела заявляють про активність росіян біля Новоданилівки Запорізької області. До Мелітополя прибули вагнерівці. Українська артилерія б’є по скупченнях ворога.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що на заході побоюються, що росія може переламати перебіг боїв. Вважається, що оборона України скоро перейде у критичну фазу.