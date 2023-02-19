США хочуть негайного контрнаступу України: у чому причина

На Заході зростають побоювання, що росії вдасться переламати хід війни

Президент США Джо Байден має намір цього тижня здійснити поїздку до Європи, щоб перед роковинами початку вторгнення росії в Україну запевнити у непохитності західної підтримки. Водночас у Білому домі вимагають від Офісу президента України "закріпити свої успіхи на фронті".

Як повідомляє Politico, ця поїздка до Європи для Байдена стане "одним із вирішальних моментів у його президентстві", оскільки на Заході зростають побоювання, що росія зможе змінити хід війни, а партнери України не зможуть передавати їй необхідну кількість озброєння.

При цьому американські чиновники вважають, що невдовзі оборона України перейде у свою критичну фазу.

"Адміністрація Байдена терміново вимагає від адміністрації президента Володимира Зеленського закріпити свої досягнення і, можливо, завдати власного контрудару", — йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у Білому домі порекомендували ОПУ розпочати проводити підготовку до контрнаступу зараз, оскільки обсяги постачання західного озброєння можуть знизитися.

Нагадаємо, на тлі інформації про поїздку Байдена до Польщі почала з’являтись також інформація про те, що там він зустрінеться із Зеленським. Втім, у Білому домі повідомили, що такої зустрічі поки що не планується.