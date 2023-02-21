Так виглядає хайп: Трамп насмішив обіцянкою щодо завершення війни в Україні (відео)

Трамп вкотре планує балотуватися в президенти, тож прагне покращити імідж

Експрезидент США Дональд Трамп, який вже розпочав підготовку до чергових президентських виборів, пообіцяв закінчити російсько-українську війну всього за 24 години. Зробити це він зможе, звісно ж, лише у разі своєї перемоги — після дзвінка українському та російському лідерам. Така заява вельми неоднозначно звучить на фоні того, що частина республіканців погоджується, аби Україна пожертвувала росії свої території.

Свою гучну заяву Трамп зробив під час виступу перед виборцями у місті Вест-Палм-Біч, Флорида, передає Clash Report. Про війну в Україні він загалом зробив після того, як дехто із прихильників у нього запитав, яким чином можна врегулювати війну між Україною та росією.

За словами політика, він "гарантує" вирішення питання війни, ініціювавши необхідність переговорів.

"Я зателефоную двом людям — путіну і Зеленському. Я скажу їм: "Нам потрібно зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання, — говорить Дональд Трамп. — Ми заключимо домовленість протягом 24 годин".

Цікаво, що подібні переконання Трампа більшістю людей одразу ж сприйнялися як пошук хайпової теми для виборчої кампанії, а не реальні обіцянки. Найбільш показовим є момент, що словам політика не вірять як українці, так і росіяни. Дехто ж цікавиться, що Трампу заважає зателефонувати путіну та Зеленському зараз, адже попри відсутність президентського статусу він має вельми серйозний вплив на політику.

Нагадаємо, що це не перша гучна заява Трампа щодо України за останні кілька місяців. Зокрема, він висловився щодо передачі Києву американських танків Abrams, зазначивши, що наступним кроком може стати вже ядерна війна.

Також "Телеграф" писав, що вельми гидкими висловами убік нашої країни виділився і Дональд Трамп-молодший, син колишнього американського президента. Утім йому швидко і досить влучно відповіли користувачі мережі.