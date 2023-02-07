Майже половина однопартійців Трампа не проти, щоб Україна поступилася росії територіями

Понад 40% опитаних готові віддати агресору захоплені ним українські землі задля подальшого миру

Представники Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, котра часто гальмувала військову допомогу Україні, серед яких і експрезидент США Дональд Трамп, дедалі більше підтримують ідею про те, що для припинення російсько-української війни, Київ повинен піти на поступки москві.

Про це говорить і нове опитування Gallup, яке надало респондентам досить двоїстий вибір. Зокрема, республіканці обирали між підтримкою зусиль української сторони повернути окуповані території та якомога швидше зупинити війну, навіть, якби перемога передбачала те, що росії дозволять залишити собі вже захоплені землі.

Опитування показало, що лише незначна більшість республіканців вибрала варіант повного вигнання окупаційної армії до кордонів 2014 року. Водночас 41% респондентів готові дозволити російському агресору зберегти окуповані території в ім’я припинення війни. Це порівняно з лише 16% демократів, які обирали таку ж відповідь.

Опитування інституту Геллапа

Нагадаємо: згідно з результатами одного з останніх опитувань, половина українців переконані, що після перемоги у війні та повного розвалу агресора, перше, що повинна зробити українська влада — зменшити корупцію, зміцнити обороноздатність держави і відбудувати житло, пошкоджене окупантами.