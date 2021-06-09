Більшість українців вважають, що між Україною і Росією йде війна: результати опитування

В Україні більша частина громадян вважають, що конфлікт на Донбасі це агресія РФ проти України.
Про це йдеться в результатах соцопитування проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
Згідно з даними соціологічного дослідження 53,5% громадян вважають конфлікт на сході країни агресією РФ проти України за допомогою місцевих бойовиків. Причому за останні 1,5 року число прихильників такої точки зору зросла з 45%.
Водночас по регіонах також помітне зростання прихильників даної точки зору за півтора року:
Водночас 71% опитаних твердо впевнені, що між Україною і РФ йде війна. Ця думка переважає по всій території країни, однак показує тенденцію росту зі східних регіонів - 48%, до західних - 91%.
Роль РФ в конфлікті на Донбасі на думку українців:
Так, ці поняття переважають в західних, центральних і південних областях, в той час, як в східних кожен з варіантів підтримують 31 - 38% громадян.
При цьому 35% опитуваних впевнені, що РФ надає гуманітарну допомогу ОРДЛО, а 27% вважають, що РФ надає підтримку псевдореспублікам виключно дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, що раніше соцопитування показало, як змінилося фінансове становище у більшості українців за 2 роки.