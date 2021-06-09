Більшість українців вважають, що між Україною і Росією йде війна: результати опитування

В Україні більша частина громадян вважають, що конфлікт на Донбасі це агресія РФ проти України.

Про це йдеться в результатах соцопитування проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Згідно з даними соціологічного дослідження 53,5% громадян вважають конфлікт на сході країни агресією РФ проти України за допомогою місцевих бойовиків. Причому за останні 1,5 року число прихильників такої точки зору зросла з 45%.

Водночас по регіонах також помітне зростання прихильників даної точки зору за півтора року:

в західних областях число виросло з 64% до 74%,

в центральних областях з 54% до 62%,

в південних регіонах з 22% до 31%,

в східних територіях з 24% до 33%.

Водночас 71% опитаних твердо впевнені, що між Україною і РФ йде війна. Ця думка переважає по всій території країни, однак показує тенденцію росту зі східних регіонів - 48%, до західних - 91%.

Роль РФ в конфлікті на Донбасі на думку українців:

контроль так званих "ДНР" і "ЛНР" і управління їх діями - 48%,

участь ЗС РФ в бойових діях на стороні республік окупантів - 47%,

поставки зброї даними незаконним формуванням - 43%.

Так, ці поняття переважають в західних, центральних і південних областях, в той час, як в східних кожен з варіантів підтримують 31 - 38% громадян.

При цьому 35% опитуваних впевнені, що РФ надає гуманітарну допомогу ОРДЛО, а 27% вважають, що РФ надає підтримку псевдореспублікам виключно дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що раніше соцопитування показало, як змінилося фінансове становище у більшості українців за 2 роки.