Зеленський відповів, чи чекає на перемогу цього року

Зеленський упевнений, що для перемоги Україна має все

Сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії на територію України президент нашої країни Володимир Зеленський проводить пресконференцію "Лютий. Рік незламності".

У ході свого виступу глава держави на запитання журналіста про те, чи чекає він на перемогу України в повномасштабній війні, розв’язаної росією, вже цього року дав таку відповідь:

"Якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу, неминуче на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде, я не думаю. Я дуже хочу, щоб цього року. Для цього у нас є все — мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви (журналісти, — Ред.) Ми об’єднали всі сили. Об’єднали проти цієї навали. Україна протистоїть (росії – Ред.) не сама. Нам допомагають друзі. За спільні цінності, щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла. Ми точно знаємо, чого хоче путін, чого хоче кремль, чого хоче військово-політичне керівництво російської федерації.

Володимир Зеленський наголосив, що кожен має перебувати на своєму місці та виконувати свою роботу і тоді буде перемога. Президент вважає, що вона відбудеться у будь-якому разі, адже правда на нашому боці.

"Тому дуже важливо, щоб кожен із нас сфокусувався і на своєму місці працював. І все. Тоді буде перемога, бо на нашому боці правда. І діти, яких ми дуже любимо. І дуже шкода, коли ми втрачаємо їх на фронті. Нам — так, а вони кидають усіх і не рахують смерті. Це їхній вибір».

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в день річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України президент Володимир Зеленський разом із Валерієм Залужним та Кирилом Будановим провели урочисту церемонію у Києві.