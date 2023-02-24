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Китай показав зуби і може кусатися: Клімкін про зброю КНР для путіна і мирний план

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Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Китай уважно слідкує за війною в Україні і не поспішає підтримувати путіна
Китай уважно слідкує за війною в Україні і не поспішає підтримувати путіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Ексглава МЗС України розповів "Телеграфу" про новий геополітичний етап війни за участю Пекіну

У річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну анонсований раніше "мирний план" оприлюднив Китай. На пропозиції з 12 пунктів, запропонованих КНР, вже відреагували в США, почались жваві обговорення ініціатив у соцмережах та ЗМІ.

"Телеграф" запитав у колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про що свідчать мирні ініціативи КНР та чи піде Пекін на збройну підтримку рф.

Що Китай хоче сказати своїм мирним планом стосовно завершення війни в Україні?

Вважаю, це свідомий і достатньо обережний текст, який допускає майже будь-які тлумачення. Він спрямований на те, щоб показати роль Китаю в основному не на західний світ. Китай прийняв рішення стати гравцем. Він розуміє, що починається новий геополітичний етап цієї війни. План по Україні — це тільки частина дій Китаю, оскільки за пару днів до цього китайці оприлюднили ініціативу з глобальної безпеки, де намагаються окремо показати роль Пекіну як "незалежного" гравця. Китайці не просто так говорять про необхідність відійти від логіки холодної війни, блоків і так далі.

Вони будуть намагатися просувати саме Китай як центр нового геополітичного тяжіння, насамперед для незахідного світу. Це ні в якому разі не підтримка росії, а побудова своєї позиції на перспективу. Саме такою я бачу логіку останніх китайських кроків.

З урахуванням цього, як можна пояснити голосування Китаю в ООН за українську резолюцію, адже КНР утрималась щодо мирної ініціативи Києва?

— Думаю, незважаючи на всі слова Китаю, що потрібно повернутися в рамки ООН, Пекін насправді хоче сказати, давайте обговорювати це з нашою участю. Це є абсолютно зрозумілою стандартною логікою. І тут Китай діє в контексті протистояння в першу чергу зі Сполученими Штатами. Навіть не з усім Заходом. Хоча ця резолюція дуже активно підтримувалась нашими західними партнерами, Китай абсолютно зрозуміло не підтримав резолюцію. Це було цілком очікувано.

Останнім часом з'явились повідомлення про те, що КНР може постачати росії ударні дрони або інше озброєння. Наскільки імовірно, що Пекін може піти на крок воєнної підтримки путіна?

— Це тривожні новини. Однак, реагуючи на них, потрібно дуже уважно перевірити, наскільки відповідають дійсності такі новини. Про безпілотники вже багато ідеться. Я чув це з багатьох джерел. Але поки що (з того, що я знаю), не бачу бажання Китаю розгортати програму військової підтримки росії. Такий крок, звичайно б змінив і геополітичний, і військовий розклади.

Проте Китай, схоже, реагує на американські заходи стосовно Тайваню. Це відповідає китайській ментальності. Американці, звісно, працюють з Тайванем, щоб готувати тайванських військових, тренуються з американцями, і там є американські підрозділи. Тож будь-яке розширення цієї співпраці буде викликати відповідну реакцію Китаю.

Вважаю, що Китай показав зуби і сказав, якщо така співпраця буде йти далі, він буде "кусатися". Саме така логіка китайських кроків, а не бажання підтримати кремль у війні, оскільки китайці все прекрасно розуміють.

Якщо ж ідеться, наскільки я розумію, про близько 100 безпілотників та елементи передачі технологій, то це все дуже дуже погано. Але китайці розуміють, що це не змінить ходу війни в Україні. Вони слідкують за нашою війною буквально в режимі реального часу, роблячи свої висновки.

Це насправді чиста геополітика і говорить про те, що ми вступаємо в новий етап війни — геополітичний, де буде гравцем Китай, де (скоріше за все) з'являться й інші гравці.

Також в цьому ключі багато чого буде обговорюватися під час візиту президента Бразилії до КНР наступного місяця. Від цього візиту очікують, чи буде загальна координація в рамках БРІКС (BRICS — від англ. Brazil, russia, India, China, South Africa, — Авт.), чи буде це китайською історією, чи буде це такий собі міжсобойчик між КНР та Бразилією. Цікаво також, яку саме позицію займе Індія.

Тому голосування в ООН, звичайно, хороша історія, але вона відбувається вже на абсолютно іншому геополітичному етапі. Саме так я розумію ці новини про можливе постачання Китаєм зброї.

Теги:
#Китай #Росія #Війна #Павло Клімкін #Мирний план