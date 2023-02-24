Китай показав зуби і може кусатися: Клімкін про зброю КНР для путіна і мирний план

Ексглава МЗС України розповів "Телеграфу" про новий геополітичний етап війни за участю Пекіну

У річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну анонсований раніше "мирний план" оприлюднив Китай. На пропозиції з 12 пунктів, запропонованих КНР, вже відреагували в США, почались жваві обговорення ініціатив у соцмережах та ЗМІ.

"Телеграф" запитав у колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про що свідчать мирні ініціативи КНР та чи піде Пекін на збройну підтримку рф.

— Що Китай хоче сказати своїм мирним планом стосовно завершення війни в Україні?

— Вважаю, це свідомий і достатньо обережний текст, який допускає майже будь-які тлумачення. Він спрямований на те, щоб показати роль Китаю в основному не на західний світ. Китай прийняв рішення стати гравцем. Він розуміє, що починається новий геополітичний етап цієї війни. План по Україні — це тільки частина дій Китаю, оскільки за пару днів до цього китайці оприлюднили ініціативу з глобальної безпеки, де намагаються окремо показати роль Пекіну як "незалежного" гравця. Китайці не просто так говорять про необхідність відійти від логіки холодної війни, блоків і так далі.

Вони будуть намагатися просувати саме Китай як центр нового геополітичного тяжіння, насамперед для незахідного світу. Це ні в якому разі не підтримка росії, а побудова своєї позиції на перспективу. Саме такою я бачу логіку останніх китайських кроків.

— З урахуванням цього, як можна пояснити голосування Китаю в ООН за українську резолюцію, адже КНР утрималась щодо мирної ініціативи Києва?

— Думаю, незважаючи на всі слова Китаю, що потрібно повернутися в рамки ООН, Пекін насправді хоче сказати, давайте обговорювати це з нашою участю. Це є абсолютно зрозумілою стандартною логікою. І тут Китай діє в контексті протистояння в першу чергу зі Сполученими Штатами. Навіть не з усім Заходом. Хоча ця резолюція дуже активно підтримувалась нашими західними партнерами, Китай абсолютно зрозуміло не підтримав резолюцію. Це було цілком очікувано.

— Останнім часом з'явились повідомлення про те, що КНР може постачати росії ударні дрони або інше озброєння. Наскільки імовірно, що Пекін може піти на крок воєнної підтримки путіна?

— Це тривожні новини. Однак, реагуючи на них, потрібно дуже уважно перевірити, наскільки відповідають дійсності такі новини. Про безпілотники вже багато ідеться. Я чув це з багатьох джерел. Але поки що (з того, що я знаю), не бачу бажання Китаю розгортати програму військової підтримки росії. Такий крок, звичайно б змінив і геополітичний, і військовий розклади.

Проте Китай, схоже, реагує на американські заходи стосовно Тайваню. Це відповідає китайській ментальності. Американці, звісно, працюють з Тайванем, щоб готувати тайванських військових, тренуються з американцями, і там є американські підрозділи. Тож будь-яке розширення цієї співпраці буде викликати відповідну реакцію Китаю.

Вважаю, що Китай показав зуби і сказав, якщо така співпраця буде йти далі, він буде "кусатися". Саме така логіка китайських кроків, а не бажання підтримати кремль у війні, оскільки китайці все прекрасно розуміють.

Якщо ж ідеться, наскільки я розумію, про близько 100 безпілотників та елементи передачі технологій, то це все дуже дуже погано. Але китайці розуміють, що це не змінить ходу війни в Україні. Вони слідкують за нашою війною буквально в режимі реального часу, роблячи свої висновки.

Це насправді чиста геополітика і говорить про те, що ми вступаємо в новий етап війни — геополітичний, де буде гравцем Китай, де (скоріше за все) з'являться й інші гравці.

Також в цьому ключі багато чого буде обговорюватися під час візиту президента Бразилії до КНР наступного місяця. Від цього візиту очікують, чи буде загальна координація в рамках БРІКС (BRICS — від англ. Brazil, russia, India, China, South Africa, — Авт.), чи буде це китайською історією, чи буде це такий собі міжсобойчик між КНР та Бразилією. Цікаво також, яку саме позицію займе Індія.

Тому голосування в ООН, звичайно, хороша історія, але вона відбувається вже на абсолютно іншому геополітичному етапі. Саме так я розумію ці новини про можливе постачання Китаєм зброї.