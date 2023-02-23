Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про українську "формулу миру" та припинення війни

Країни ООН закликали вкотре росію припинити війну в Україні та вивести свої війська

Генасамблея ООН 23 лютого більшістю голосів підтримала проект резолюції про те, що росія має припинити бойові дії та вивести свої війська з України. Також документ закріплює основні положення з української "формули світу".

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Проект резолюції підтримала 141 країна зі 193 членів ООН, ще семеро проголосували проти.

Лубінець зазначив, що ухвалення проекту резолюції напередодні річниці війни важливий крок. Цей документ забезпечить безпеку та мир в Україні, а також підтримує цілісність та суверенітет нашої країни.

"Повномасштабна війна – випробування для нас, але ми всі залишаємося міцними та рішучими. Ми вдячні за підтримку та співпрацю з міжнародним співтовариством у цій боротьбі. Віримо у справедливість та перемогу наших ідей, тому продовжуємо боротьбу за свободу та демократію в Україні та в усьому світі. Дякую ООН за підтримку прав України на недоторканність її території та суверенітет", — написав Дмитро Лубінець.

Традиційно проти виступила росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. Ще 32 країни утрималися від голосування.

Свою думку щодо важливості голосування висловив глава МЗС країни Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський озвучив принципи української "формули миру" на зустрічі G7. Вона містить низку важливих пунктів.