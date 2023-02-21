Українська "формула миру": Зеленський розповів, коли важливу резолюцію проголосують в ООН

Важливе для України голосування має відбутися 23 лютого

Голосування за резолюцію щодо української "формули миру" в Генеральній асамблеї ООН має відбутися до річниці початку повномасштабного вторгнення росії.

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єром Італії Джорджією Мелоні, очікується, що це відбудеться 23 лютого.

За його словами, документ уже було підтримано великою кількістю країн і в Україні чекають, що під час засідання ГА ООН 23 лютого підтримку отримає й відповідна резолюція.

"Мені здається, що важливо, щоб була єдина позиція", — сказав він.

Варто зазначити, що у розкладі голосувань Генасамблеї ООН немає пункту про українську формулу миру, проте там є проєкт резолюції щодо забезпечення територіальної цілісності України, який голосується з 2014 року.

Нагадаємо, під час звернення до учасників форуму TRT World Forum 2022 Зеленський озвучив п’ять головних пунктів "формули світу" і заявив, що її досягнення не є надприродним.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що саміт з "формули світу" Україна хотіла б провести до кінця лютого на полях ООН з її генсеком Антоніу Гутеррішем як посередник.