Украинская "формула мира": Зеленский рассказал, когда важную резолюцию проголосуют в ООН

Важное для Украины голосование должно состоятся 23 февраля

Голосование за резолюцию по украинской "формуле мира" в Генеральной ассамблее ООН должно произойти до годовщины начала полномасштабного вторжения россии.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Мелони, ожидается, что это произойдет 23 февраля.

По его словам, документ уже был поддержан большим количеством стран и в Украине ждут, что во время заседания ГА ООН 23 февраля поддержку получит и соответствующая резолюция.

"Мне кажется, что важно, чтобы была единая позиция", — сказал он.

Стоит отметить, что в расписании голосований Генассамблеи ООН нет пункта об украинской формуле мира, однако там есть проект резолюции по обеспечении территориальной целостности Украины, который голосуется с 2014 года.

Напомним, во время обращения к участникам форума TRT World Forum 2022 Зеленский озвучил пять главных пунктов "формулы мира" и заявил, что ее достижение не является чем-то сверхъестественным.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что саммит по "формуле мира" Украина хотела бы провести до конца февраля на полях ООН с ее генсеком Антониу Гутерришем в качестве посредника.