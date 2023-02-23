Генассамблея ООН приняла резолюцию об украинской "формуле мира" и прекращении войны

Страны ООН призвали в очередной раз россию прекратить войну в Украине и вывести свои войска

Генассамблея ООН 23 февраля большинством голосов поддержала проект резолюции о том, что россия должна прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины. Также документ закрепляет основные положения из украинской "формулы мира".

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Проект резолюции поддержала 141 страна из 193 членов ООН, еще семь проголосовали против.

Лубинец отметил, что принятие проекта резолюции накануне годовщины войны важный шаг. Этот документ обеспечит безопасность и мир в Украине, а также поддерживает целостность и суверенитет нашей страны.

"Полномасштабная война – испытание для нас, но мы все остаемся крепкими и решительными. Мы благодарны за поддержку и сотрудничество с международным сообществом в этой борьбе. Верим в справедливость и победу наших идей, поэтому продолжаем борьбу за свободу и демократию в Украине и во всем мире. Спасибо ООН за поддержку прав Украины на неприкосновенность ее территории и суверенитет", — написал Дмитрий Лубинец.

Традиционно, против выступила россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. Еще 32 страны воздержались от голосования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский озвучил приницыпы украинской "формулы мира" на встрече G7. Она содержит несколько важных пунктов.