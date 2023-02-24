Танки "Леопард 2" вже в Україні: союзники зробили заяву

Інформація щодо кількості прибулих бойових машин поки не розголошується

Потужні бойові машини Leopard 2, які Польща раніше пообіцяла передати Києву, вже прибули в Україну.

Про це у п'ятницю, 24 лютого, на відкритті Ради національної безпеки країни повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, — пишуть тутешні ЗМІ.

Нагадаємо, що днем раніше один із чиновників польського уряду повідомив агенції Bloomberg про те, що його країна готова відправити в Україну першу партію з 14 обіцяних танків Leopard 2. Однак поки достеменно невідомо, скільки бойових машин вже прибули до нашої країни.

Також зазначається, що прибуття старшої моделі "Леопардів" стало можливим після інтенсивної лобістської кампанії з Варшави, котра завершилася погодженням Німеччиною поставок найсучасніших танків. Крім того, відповідне рішення ФРН розблокувало й аналогічні зобов’язання Сполучених Штатів Америки та інших європейських союзників передати Україні наявні запаси бронетехніки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Польща повідомила про те, що у неї виникли певні проблеми із передачею Leopard 2 Києву. Мова йшла про необхідні запчастини до цього типу озброєння, зокрема їх поставкою як безпосередньо до ФРН, так і до інших країн-союзниць України.