Чи отримає Україна літаки від союзників? Зеленський зробив заяву

Партнери України розуміють, що сучасні літаки – це частина ППО. Вони потрібні не так для ударів по позиціях росіян, як для захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури. Тому Україна розпочинає навчання пілотів за кордоном.

Про це під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності" сказав Володимир Зеленський. За його словами, загалом п’ять країн готові навчити українських пілотів поводитися з бойовими винищувачами 4-го покоління F-16 та іншими.

"Моя зустріч з прем’єр-міністром Великобританії дає відповідь на запитання: "Чи має Україна шанс отримати високоякісні літаки?". Ми відкриваємо тренування з Британією. Сьогодні я мав зустріч з прем'єром Польщі Моравецьким — ми відкриваємо можливість навчання на F-16", — сказав Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що ще три країни зараз беруть участь у переговорах щодо тренувань українських воїнів. Називати їх президент не став, але наголосив, що навчання є вірною ознакою того, що Україна можуть отримати ці літаки.

"У нас буде можливість отримати ці навчання та літаки. Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває? Для навчань потрібен якийсь термін, ми хочемо прискорити ці процеси, вони складні. Але це і є комплексний захист неба", — резюмував президент.