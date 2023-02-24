Зеленский проводит большую пресс-конференцию в годовщину вторжения рф - онлайн

Все новости и ключевые заявления президента из общения с журналистами читайте в этой статье

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля, проведет пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости" к годовщине вторжения российской федерации в Украину.

Место проведения и время происшествия остаются тайной из соображений безопасности. Но "Телеграф" следит за обновлением для вас и будет вести онлайн-хронику общения президента с журналистами. Все новости и ключевые заявления президента читайте в этой статье, трансляция начнется позже.

Онлайн-видео трансляцию можно будет на YouТube-канале Офиса президента.

Сегодня во многих городах проводят памятные мероприятия по увековечению памяти погибших защитников и мирных жителей и благодарят тех, кто борется за нас сейчас. Утром к народу уже обратились президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генерал Залужный, в частности, заявил, что за год "мы стали крепче бетона и стали".

Напомним, 24 февраля 2022 года президент россии владимир путин объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. За несколько часов до вторжения Владимир Зеленский обратился к россиянам в надежде не допустить войну, но это не помогло. Около 5 утра 24 февраля по всей Украине пронеслись взрывы, а армия оккупантов пошла в наступление с Крыма, Донбасса и территории Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 24 февраля россия может попытаться взять реванш и пойти в повторное масштабное наступление на фронте. Силы обороны Украины готовы в любому развитию событий.