"Это был не мирный план" — Зеленский о предложениях Китая

Президент Украины выразил надежду на сотрудничество с Китаем

Во время пресс-конференции 24 февраля президент Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая по поводу окончания войны в Украине. То, что в Китае заговорили о войне в Украине, — это хороший знак.

Сам текст плана президент назвал только собственными мыслями правительства страны, однако выразил надежду на то, что с Китаем можно сотрудничать, передает корреспондент "Телеграфа".

"Кажется, это был не мирный план Китая. Мне кажется, что Китай показал свои мысли. Я считаю, что Китай начал говорить об Украине – очень неплохо. Вопрос – что идет за словами. Какой результат для нас? Территориальная целостность там (в плане. — Ред.) совпадает (с нашей позицией. – Ред.). Там говорится о ядерной безопасности? Совпадает с позицией мира (полезно для нас. – Ред.). Есть мнения, с которыми я не согласен – весь мир не соглашается. Но это уже что-то", — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что если в документе говорится о территориальной целостности нашего государства и нормах безопасности, то это можно и нужно использовать. Кроме того, с Китаем можно было бы поработать над осуществлением этих пунктов.

"Если там есть мысли (полезные для нас. — Ред.) считаю, это нужно использовать. Почему нет? Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних", — резюмировал Владимир Зеленский.

Также в ходе пресс-конеренции президент поблагодарил страны-союзники за поддержку. По его словам, до полномасштабного вторжения такой позиции и единства среди Запада не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждет ли Владимир Зеленский победы в 2023 году. По словам президента, у Украины для этого есть все необходимое.