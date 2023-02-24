Зеленский ответил, ждет ли победу в этом году

Зеленский уверен, что для победы у Украины есть всё

Сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости".

В ходе своего выступления глава государства на вопрос журналиста о том, ждет ли он победы Украины в полномасштабной войне, развязанной россией, уже в этом году, дал следующий ответ:

"Если все мы проделаем свою важную домашнюю работу, неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет, я не думаю. Я очень хочу, чтобы в этом году. Для этого у нас есть все — мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, вы (журналисты, — Ред.) Мы объединили все силы. Объединили против этого нашествия. Украина противостоит (россии – Ред.) не сама. Нам помогают друзья. За общие ценности, чтобы дальше эта война не пошла, чтобы дальше эта агрессия не пошла. Мы точно поминаем, чего хочет путин, чего хочет кремль, чего хочет военно-политическое руководство российской федерации.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый должен находиться на своем месте и выполнять свою работу и тогда будет победа. Президент считает, что она произойдет в любом случае, ведь правда на нашей стороне.

"Поэтому, очень важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и на своем месте работал. И все. Тогда будет победа, потому что на нашей стороне правда. И дети, которых мы очень любим. И очень жалко, когда мы теряем их на фронте. Нам — да, а они кидают всех и не считают смерти. Это их выбор".

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