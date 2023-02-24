"Це був не мирний план" - Зеленський про пропозиції Китаю

Президент України висловив сподівання на співпрацю з Китаєм

Під час прес-конференції 24 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю щодо закінчення війни в Україні. Те, що в Китаї заговорили про війну в Україні — це добрий знак.

Сам текст плану президент назвав лише власними думками уряду країни, проте висловив надію на те, що з Китаєм можна співпрацювати, передає кореспондент "Телеграфу".

"Здається, це був не мирний план Китаю. Мені здається, що Китай показав свої думки. Я вважаю, те, що Китай почав говорити про Україну – дуже непогано. Питання – що йде за словами. Який результат для нас? Територіальна цілісність там (у плані. — Ред.) співпадає (з нашою позицією. – Ред.) Там говориться про ядерну безпеку? Співпадає з позицією світу. Є думки, з якими я не погоджуюсь – весь світ не погоджується. Але це вже щось", — сказав президент Зеленський.

Він підкреслив: якщо в документі йдеться про територіальну цілісність нашої держави та норми безпеки, то це можна і потрібно використати. Крім того, із Китаєм можна було б попрацювати над здійсненням цих пунктів.

"Якщо там є думки (корисні для нас. – Ред.), вважаю, це треба використовувати. Чому ні? Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних", — резюмував Володимир Зеленський.

Також під час прес-конференції президент подякував країнам-союзникам за підтримку. За його словами, до повномасштабного вторгнення такої позиції та єдності серед Заходу не було.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи чекає Зеленський на перемогу 2023 року. За словами президента, Україна має для цього все необхідне.