Корона не впаде: Зеленський розповів, що він готовий підсилити

Зеленський розповів, яких країн не вистачає у підтримці України

У ході свого виступу на річницю російського вторгнення президент України Володимир Зеленский розповів про те, як змінилася підтримка наших партнерів за рік війни, а також про те, з якими країнами він би ще більше хотів зблизитися.

Про це повідомляє "Телеграф".

За словами Зеленського, до війни він не відчував великої підтримки від наших союзників, проте зараз все інакше.

"Міцного кулака партнерів не було до цієї війни, і це правда. Я щасливий, що зараз він є", — каже Зеленський.

Втім, незважаючи на це, зазначив президент, "когось не вистачає на цій руці об’єднаної підтримки".

"І я скажу вам, про кого я: про Африканський континент, Латинська Америка дуже важлива і я дуже хотів би зробити саміт країн Латинської Америки та України", — сказав глава держави.

Заради цього, стверджує Зеленський, він готовий піти назустріч навіть попри труднощі.

"Мені складно їхати з держави, але спеціально на цю зустріч я б поїхав. Я б зміг їм донести, їхньому суспільству — корона не впаде, у мене її нема, я готовий йти на зустріч, ми готові гарувати 24 на 7. Скажіть, де купити ще години, ми це зробимо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що " Телеграф" стежить за всіма головними заявами з прес-конференції Зеленського 24 лютого.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський на прес-конференції розповів, чи чекає він на перемогу 2023 року.