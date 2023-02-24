Корона не упадет: Зеленский рассказал, что он готов усилить

Зеленский рассказал, каких стран не хватает в поддержке Украины

В ходе своего выступления на годовщину российского вторжения президент Украины рассказал о том, как изменилась поддержка наших партнеров за год войны, а также о том, с какими странами он бы хотел еще сблизится.

Об этом передает "Телеграф".

По словам Владимира Зеленского до войны он не ощущал большой поддержки от наших союзников, однако сейчас все по другому.

"Крепкого кулака партнеров не было до этой войны, и это правда. Я счастлив, что сейчас он есть", — говорит Зеленский.

Впрочем не смотря на это, отметил президент, "кого не хватает на этой руке объединенной поддержки".

"И я скажи вам о ком я: об Африканском континенте, Латинская Америка очень важна и я очень хотел бы сделать саммит стран Латинской Америки и Украины", — сказал президент Украины.

Ради этого, утверждает Зеленский, он готов пойти навстречу даже не смотря на трудности.

"Мне сложно уезжать из государства, но специально на эту встречу я бы поехал. Я бы смог им донести, их обществу — корона не упадет, у меня ее нет, я готов идти на встречу, мы готовы пахать 24 на 7. Скажите, где купить еще часы, мы это сделаем", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" следит за всеми главными заявлениями с пресс-конференции Зеленского 24 февраля.

Также мы сообщали о том, что Зеленский на пресс-конференции рассказал ждет ли он победы в 2023 году.