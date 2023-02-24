Від роздратування до щирої дружби: відносини Байдена із Зеленським змінилися - NYT

Відносини між президентами були не завжди теплими

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну відома американська газета The New York Times описала, як за цей час президентам США та України Джо Байдену та Володимиру Зеленському вдалося вибудувати теплі двосторонні відносини.

Як зазначає видання, відносини між двома лідерами стали критично важливими для майбутнього міжнародного порядку. При цьому ще рік тому Байдену не подобалося, що Зеленський замість подяки просить США все більше озброєння.

У матеріалі йдеться про те, що після вторгнення росії в Україну минулого року Байден приватно розмірковував про свої телефонні розмови із Зеленським.

"Він (Байден — Ред. ) погано знав цю людину і, можливо, ніколи не дізнається. Було холодно, деякі люди пам’ятають, як він похмуро помітив, що він може розмовляти з мерцем. Навряд чи Байден був єдиним, хто припускав, що Зеленський може не пережити російського тиску, враховуючи мету, яку Кремль поставив, але американський президент був радий, що не мав рації, і був здивований, виявивши, як і весь інший світ, що Зеленський був більший, ніж колишній комік, і жорсткіший, ніж хтось раніше міг собі уявити", — пишуть журналісти.

У лютому 2023 року Байден здійснив незапланований візит до Києва, де Зеленський і президент США зблизилися настільки, що вітали один одного з легкою фамільярністю старих друзів: "Як діти? Я дуже радий вас бачити", — сказав Байден. Зеленський у відповідь запитав про Джилл Байден.

Водночас ЗМІ зазначають, що Байден та Зеленський не завжди були такими дружніми. За словами офіційних осіб в обох таборах, які попросили не називати їхніх імен, часом відносини між президентами були пов’язані з тертям. Зокрема, Байден досяг надання Україні 113 мільярдів доларів військової та іншої допомоги, але в їхніх телефонних розмовах цього ніколи не було достатньо для Зеленського, який вимагав більше і швидше.

"Потрібні місяці, щоб досягти кращого розуміння один одного і згладити образи. Зрештою, це стосунки необхідності, але не рівності, взаємних інтересів, але різних пріоритетів. Якщо Зеленський — це сучасний Вінстон Черчілль, як часто кажуть його шанувальники, то Байдену відводиться роль Франкліна Рузвельта перед Перл-Харбором, який зібрав так званий "Арсенал демократії", щоб озброїти європейських союзників, не втягуючи США безпосередньо у війну", — йдеться у статті.

Зазначається, що хоча Байден і поділяє мету Зеленського, він побоюється спровокувати російського диктатора володимира путина на ескалацію війни за межами України або на ядерний конфлікт.

"Небажання Байдена надати найсучасніше озброєння дратує Зеленського, але українець навчився повільно послаблювати опір, щоб зрештою отримати багато чого з того, що він хоче", — пишуть журналісти.

"Зеленський намагається врятувати свою країну. Немає нічого гіршого, ніж отримувати наприкінці дня повідомлення про те, скільки людей загинуло. Нікого не повинно дивувати, що він увесь час хоче більшого. Він вірить, і я думаю, що він має рацію, що саме так ця війна закінчиться", — Майкл Макфол, посол у росії за часів президента США Барака Обами, який регулярно контактує з українськими лідерами.

Щодо американського президента, Макфол сказав: "Байден відчуває, і це справедливо, що він мобілізував світ і мобілізував Америку, а Пентагон зробив більше, ніж будь-коли, і він розчарований, що не отримує більше похвали за це".

Видання також зазначає, що Байден та Зеленський є історично дивною парою: 80-річний кар’єрний політик та 45-річний сатирик, який колись грав президента на телебаченні, але ніколи не працював на державній службі.

"Байден вперше склав присягу в Сенаті за п’ять років до народження Зеленського", — наголошується в статті.

Повідомляється, що взимку, коли війська росії зібралися на українському кордоні, а американська розвідка дійшла висновку, що путін планує вторгнення, Зеленський залишався скептично налаштованим до публічних попереджень Байдена.

Коли український президент вирішив поїхати на Мюнхенську безпекову конференцію в лютому 2022 року, команда Байдена порадила йому не залишати свою країну у разі нападу на неї. Але він все одно поїхав, заручившись міжнародною підтримкою та повернувшись до початку вторгнення.

Чиновники адміністрації Байдена приватно також тиснули на Зеленського, щоб він розробив план наступності на випадок, якщо з ним щось трапиться.

У ніч вторгнення Байден та Зеленський розмовляли телефоном. Під час свого візиту до України у 2023 році Байден розповів про їхню розмову.

"Ви сказали мені, що чули вибухи на задньому плані. Я ніколи цього не забуду. І світ ось-ось мав змінитися. Я пам’ятаю це дуже добре, тому що я запитав вас — я запитав вас таке: "Що там, пане президенте? ? Що я можу для вас зробити? Чим я можу бути корисним?". І я не знаю, чи пам’ятаєте ви, що ви мені відповіли, але ви сказали, я цитую: "Зберіть лідерів світу. Попросіть їх підтримати Україну", — сказав Байден.

"І ви сказали, що не знаєте, коли ми зможемо знову поговорити. Тієї темної ночі, рік тому, світ буквально готувався до падіння Києва — здається, що це було набагато довше, ніж рік тому", — додав президент США.

Команда Байдена передбачала, що Зеленського буде або вбито, або він очолить уряд у вигнанні: "Але одягнений в оливково-зелений світшот, він відмовився від пропозицій покинути Київ, розлючений тим, що американці сумніваються в рішучості України".

Менш як за тиждень після вторгнення Байден сказав телеведучим на обіді без запису, що він не бачить жодного способу змусити путіна зупинитися.

Він сказав, що вірить у те, що росія зможе перемогти Україну, захопивши великі міста, і очікує, що багато людей загине, згідно з розповіддю одного з присутніх у залі.

Ідея про те, що Україна може перемогти росіян, "не здійсниться", — сказав Байден.

Він визнав, що окупувати країну і контролювати її є складнішим завданням, але вважав, що єдиний план путіна полягає в тому, щоб повалити Зеленського та створити маріонетковий уряд.

Припущення, що Москва швидко переможе, вплинуло стратегічне рішення Байдена.

Американські чиновники побоювалися відправляти в Україну сучасну зброю, яка може потрапити до рук росії, як це сталося в Афганістані, тому вони були стримані в тому, що посилали.

Однак у розмовах із Байденом, які стали регулярними, Зеленський невпинно наполягав на більшому, часто злегка обминаючи подяку за те, що американці надали, і натомість представляючи список того, чого вони не надали.

Байден обурювався, що до президента США ставляться як до сержанта постачання, за словами чиновників адміністрації, вважаючи, що такі списки мають обговорювати їхні помічники, тоді як обидва лідери зосереджуються на питаннях найвищого рівня.

Принаймні одного літа 2022 року, як повідомляє NBC News, Байден вийшов з себе, коли зателефонував Зеленському, щоб повідомити про щойно схвалену ним допомогу у розмірі 1 мільярда доларів, і почув від українського лідера негайний перелік того, що йому ще потрібно.

"Зеленський дуже швидко зрозумів, що було помилкою не надати список. Він зрозумів, що найкращий спосіб змусити систему працювати — це надати список. І Байдену це зовсім не сподобалося".

Зеленський живе у столиці, яка регулярно зазнає обстрілів. На його думку, постачання зброї цінуються, але відбуваються вкрай повільно і через це проливається українська кров.

"Якби я був на вашому місці, я б робив те саме", — сказав Байден Зеленському, за словами одного з високопосадовців.

У перші тижні війни, за словами чиновника, Зеленський завершував розмови з Байденом словами: "Можливо ми розмовляємо востаннє".

Але чиновники Байдена приватно звернулися до команди Зеленського з проханням звертатися з телефонними дзвінками інакше.

Ситуація покращилася після приїзду в Україну Бріджіт Брінк, нового американського посла минулої весни.

І Байден зрештою погодився надіслати пускові установки керованих ракет HIMARS, протиракетну батарею Patriot та танки M1 Abrams, від яких він спочатку відмовлявся.

Відносини зміцнилися останніми місяцями. Гучний візит Зеленського до Вашингтона напередодні Різдва, схоже, справив враження на Байдена та його радника з національної безпеки Джейка Саллівана, який тісно співпрацює з Андрієм Єрмаком, головою ОП Зеленського.

А зворотний візит Байдена до Києва наголосив на їхній солідарності, оскільки Зеленський щиро подякував йому за допомогу, яку "запам’ятають назавжди", одночасно більш м’яко наполягаючи на наданні додаткового озброєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Байден та Столтенберг зробили нові заяви щодо України.

Також ми повідомляли про те, що Байден виступив із промовою у Варшаві, в якій зокрема говорив про Україну.