"Ситуацію треба виправити": Байден і Столтенберг зробили нові заяви щодо України

У Варшаві пролунали важливі заяви про Україну

Союзники України продовжують надавати усіляку допомогу нашій країні. І під час засідання "Бухарестської дев’ятки" (В9) у Варшаві знову прозвучали важливі для нас заяви. Їх висловили президент США Джо Байден та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Перший закликав присутніх на засіданні лідерів країн продовжити підтримку України, а другий надати нашій країні все необхідне для перемоги у війні проти росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми надали Україні критично важливі системи безпеки, важливу підтримку буквально для мільйонів біженців. Ми допомогли українцям отримати доступ до основних послуг. І разом ми продовжуватимемо постійну підтримку України, яка захищає свою свободу", — заявив президент США.

Байден наголосив на необхідності продовжувати тісну взаємодію в рамках Північноатлантичного альянсу.

"Сьогодні, коли ми наближаємося до річниці подальшого вторгнення росії, стає ще більш важливим, щоби ми продовжували триматися разом", — передає видання слова Байдена.

Саме тому, наголосив він, було важливо зібратися у форматі B9 – країн східного флангу НАТО та обговорити питання колективної безпеки.

Також глава Білого дому підтвердив залізну відданість США захищати союзників у Європі.

"П’ята стаття (статуту НАТО – ред.) є священним зобов’язанням, яке взяли на себе Сполучені Штати. Ми будемо захищати буквально кожен дюйм НАТО, кожен дюйм НАТО, і це важливий момент", — наголошує Байден.

Президент каже, що ситуація в Європі "радикально змінилася", коли понад 100-тисячний військовий контингент вторгся на територію іншої держави. У зв’язку з цим Байден закликав колег докласти зусиль, щоб виправити цю ситуацію.

У свою чергу Єнс Столтенберг заявив, що союзники повинні посилити підтримку України.

"Через рік після початку російського вторгнення президент путін не готується до миру — навпаки, він готується до нової війни. Тому ми повинні підтримувати та посилювати нашу підтримку України", — заявив генсек НАТО, додаючи, що нашій країні необхідно надати все, що необхідно для перемоги.

Він нагадав, що росія чинила агресію протягом багатьох років: 2008-го проти Грузії, 2014-го захопила Крим і Донбас, минулого року вдалася до повномасштабної агресії проти України.

"Ми не можемо допустити, щоби рф продовжувала підривати європейську безпеку. Ми повинні розірвати це замкнене коло російської агресії", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час публічного виступу у Польщі Байден говорив про Україну.

Також ми повідомляли, що Україна отримає від Ізраїлю найважливішу зброю.