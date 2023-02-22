"Ситуацию надо исправить": Байден и Столтенберг сделали новые заявления по Украине

В Варшаве прозвучали важные заявления об Украине

Союзники Украины продолжают оказывать всяческую помощь нашей стране. И во время заседание "Бухарестской девятки" (В9) в Варшаве, вновь прозвучали важные для нас заявления. Их высказали президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первый призвал присутствующих на заседании лидеров стран продолжить поддержку Украины, а второй предоставить нашей стране все необходимое для победы в войне против россии.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы предоставили Украине критически важные системы безопасности, важную поддержку буквально для миллионов беженцев. Мы помогли украинцам получить доступ к основным услугам. И вместе мы будем продолжать постоянную поддержку Украины, которая защищает свою свободу", – заявил президент США.

Байден подчеркнул необходимость продолжать тесное взаимодействие в рамках Североатлантического альянса.

"Сегодня, когда мы приближаемся к годовщине дальнейшего вторжения россии, становится еще более важным, чтобы мы продолжали держаться вместе", — передает издание слова Байдена.

Именно поэтому, отметил он, было важно собраться в формате B9 – стран восточного фланга НАТО и обсудить вопросы коллективной безопасности.

Также глава Белого дома подтвердил железную преданность США защищать союзников в Европе.

"Пятая статья (устав НАТО – ред.) является священным обязательством, которое взяли на себя Соединенные Штаты. Мы будем защищать буквально каждый дюйм НАТО, каждый дюйм НАТО и это важный момент", — подчеркивает Байден.

Президент говорит, что ситуация в Европе "радикально изменилась", когда более 100-тысячный военный контингент вторгся на территорию другого государства. В этой связи Байден призвал коллег приложить усилия, чтобы исправить эту ситуацию.

В свою очередь Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны усилить поддержку Украины.

"Через год после начала российского вторжения президент путин не готовится к миру – наоборот, он готовится к новой войне. Поэтому мы должны поддерживать и усиливать нашу поддержку Украины", – заявил генсек НАТО, добавляя, что нашей стране необходимо предоставить все что необходимо для победы.

Он напомнил, что россия совершала агрессию на протяжении многих лет: в 2008-м против Грузии, в 2014-м захватила Крым и Донбасс, в прошлом году прибегла к полномасштабной агрессии против Украины.

"Мы не можем допустить, чтобы россия продолжала взрывать европейскую безопасность. Мы должны разорвать этот замкнутый круг российской агрессии", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время публичного выступления в Польше Байден говорил об Украине.

Также мы сообщали о том, что Украина получит от Израиля важнейшее оружие.