"Мы не устанем поддерживать Украину": Байден выступил с речью в Варшаве (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Президент США Джо Байден после своего визита в Киев отправился в Польшу, где публично выступил у Королевского дворца в центре Варшавы с обращением к польскому народу.
"Телеграф" собрал главные тезисы американского лидера:
- США и Европа не стремятся к уничтожению россии;
- год назад все говорили, что Киев падёт. Я только что приехал из Киева, и могу заверить, что Киев стоит, Киев сильный;
- Украина не будет победой для россии никогда;
- путин думал, что сможет использовать энергетику как оружие. Но нет. Мы мобилизовались и снизили свою зависимость от российских энергоресурсов;
- Киев выстоял, а союзники Украины проявили решимость, а Швеция и Финляндия стали ближе к вступлению в НАТО;
- свободные люди никогда не согласятся жить во тьме и несвободе;
- спустя год войны "уже нет никаких сомнений в нашем единстве, мы не устанем и будем всегда поддерживать Украину";
- российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, воровали украинских детей. Никто не должен отводить глаза от этих преступлений;
- граждане Молдовы проявляют решимость. В этой стране люди хотят быть свободными. Они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и вступление в братство европейских стран. Президент Майя Санду возглавляет эту борьбу;
- мы видим человека, который боролся за все, который показывает свою силу, — это президент Зеленский. Вся демократия в мире стала сильнее, потому что в моменты неуверенности мы понимаем, за что мы стоим, и кто тебя поддерживает. И в этом большая разница. И люди в Польше знают лучше других знают, за что мы стоим, потому что больше других знаете, что такое солидарность;
- мы можем гордиться многим, что мы делали в течение прошлого года, но мы должны быть честными. Защита свободы — это не что-то, что мы можем сделать за день или неделю. Это очень длительный процесс. И Украина борется против этого нашествия, это может продолжаться долго и многое еще будет трагедий;
- путин избрал эту войну. Каждый новый день войны – это его выбор.
Новость дополняется…