"Мы не устанем поддерживать Украину": Байден выступил с речью в Варшаве (видео)

Президент США Джо Байден после своего визита в Киев отправился в Польшу, где публично выступил у Королевского дворца в центре Варшавы с обращением к польскому народу.

"Телеграф" собрал главные тезисы американского лидера:

США и Европа не стремятся к уничтожению россии;

год назад все говорили, что Киев падёт. Я только что приехал из Киева, и могу заверить, что Киев стоит, Киев сильный;

Украина не будет победой для россии никогда;

путин думал, что сможет использовать энергетику как оружие. Но нет. Мы мобилизовались и снизили свою зависимость от российских энергоресурсов;

Киев выстоял, а союзники Украины проявили решимость, а Швеция и Финляндия стали ближе к вступлению в НАТО;

свободные люди никогда не согласятся жить во тьме и несвободе;

спустя год войны "уже нет никаких сомнений в нашем единстве, мы не устанем и будем всегда поддерживать Украину";

российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, воровали украинских детей. Никто не должен отводить глаза от этих преступлений;

граждане Молдовы проявляют решимость. В этой стране люди хотят быть свободными. Они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и вступление в братство европейских стран. Президент Майя Санду возглавляет эту борьбу;

мы видим человека, который боролся за все, который показывает свою силу, — это президент Зеленский. Вся демократия в мире стала сильнее, потому что в моменты неуверенности мы понимаем, за что мы стоим, и кто тебя поддерживает. И в этом большая разница. И люди в Польше знают лучше других знают, за что мы стоим, потому что больше других знаете, что такое солидарность;

мы можем гордиться многим, что мы делали в течение прошлого года, но мы должны быть честными. Защита свободы — это не что-то, что мы можем сделать за день или неделю. Это очень длительный процесс. И Украина борется против этого нашествия, это может продолжаться долго и многое еще будет трагедий;

путин избрал эту войну. Каждый новый день войны – это его выбор.

Новость дополняется…