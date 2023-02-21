Байден добирался в Киев поездом "Укрзализныци": в компании рассказали, как все прошло

В "УЗ" говорят, что поездка президента США прошла безопасно

Президент США Джо Байден, который 20 февраля совершил исторический визит в Украину, добрался до Киева на поезде "Укрзализныци".

Как сообщил глава правления "УЗ" Александр Камышин, американского лидера безопасно доставили в украинскую столицу и так же безопасно отвезли обратно в Польшу.

"Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Персонально", — написал он и обнародовал фото постера с автографом Байдена.

Как сообщалось ранее, утром 20 февраля Джо Байден приехал в Киев с визитом, при этом сама поездка и ее детали держались в строгой секретности, а потому для многих украинцев визит американского лидера стал неожиданностью.

Во время своего визита президент США не только провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но и посетил Михайловский Златоверхий собор, где встретился с митрополитом Епифанием.

На фоне поездки Байдена в Украину Пентагон объявил о выделении нового пакета военной поддержки ВСУ на 460 миллионов долларов. В основном речь идет о поставках большого количества снарядов и боеприпасов к РСЗО HIMARS.