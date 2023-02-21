Байден добирався до Києва потягом "Укрзалізниці": у компанії розповіли, як усе пройшло

В "УЗ" кажуть, що поїздка президента США пройшла безпечно

Президент США Джо Байден, який 20 лютого здійснив історичний візит до України, дістався Києва поїздом "Укрзалізниці".

Як повідомив голова правління "УЗ" Олександр Камишин, американського лідера безпечно доставили до української столиці і так само безпечно відвезли назад до Польщі.

"Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Персонально", — написав він та оприлюднив фото постера з автографом Байдена.

Як повідомлялося раніше, вранці 20 лютого Джо Байден приїхав до Києва з візитом, при цьому сама поїздка та її деталі трималися у суворій таємності, а тому для багатьох українців візит американського лідера став несподіванкою.

Під час свого візиту президент США не лише провів зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським, а й відвідав Михайлівський Золотоверхий собор, де зустрівся з митрополитом Єпіфанієм.

На тлі поїздки Байдена в Україну Пентагон оголосив про виділення нового пакету військової підтримки ЗСУ на 460 мільйонів доларів. В основному йдеться про постачання великої кількості снарядів та боєприпасів до РСЗВ HIMARS.