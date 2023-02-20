Байден у Києві знайшов час на бесіду з Епіфанієм: історичні фото
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У Церкві розповіли про візит Байдена
Президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва разом із українським лідером Володимиром Зеленським відвідали Михайлівський Золотоверхий собор, де зустрілися з представниками ПЦУ.
Про це повідомляє сайт Православної церкви України.
У соборі президентів зустрів блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній.
"Предстоятель Православної Церкви України подякував Джозефу Байдену за підтримку, яку він особисто, народ та уряд Америки надають Україні у боротьбі проти російської агресії", — йдеться у повідомленні.
У церкві розповіли, що у розмові Байден згадав свій попередній візит до Києва та відвідування Михайлівського монастиря, а також про зустріч із владикою Епіфанієм у Вашингтоні у вересні 2018 р.
"На завершення візиту предстоятель ПЦУ побажав президенту та народу Америки Божого благословення", — кажуть у ПЦУ.
Варто зазначити, що Байден — католик за віросповіданням, що для протестантських США нечасте явище.
Далі біля Стіни пам’яті Михайлівського монастиря президенти США та України вшанували українських воїнів, які загинули у боротьбі з російським агресором.
Нагадаємо, що про всі подробиці історичного візиту можна стежити в онлайн-матеріалі "Телеграфа".
Також ми повідомляли, що Байден розповів, про що його попросив Зеленський у день вторгнення Росії.